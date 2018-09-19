باكستان.. الإفراج عن نواز شريف بكفالة

أمر القضاء الباكستاني اليوم بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق نواز شريف المحكوم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة الفساد في محكمة البداية، وذلك في انتظار انتهاء المحاكمة في الاستئناف.

ونقلت وكالة "فرانس برس" اليوم عن خواجه هاريس، محامي رئيس الوزراء المعزول، قوله إن المحكمة العليا في إسلام آباد أمرت بتعليق الحكم الصادر بحق نواز شريف وابنته مريم نواز وصهره محمد صفدر، وأمرت بالإفراج عنهم بكفالة في انتظار قرار نهائي.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية بأن الكفالة تبلغ 50 ألف روبية (أي 4500 دولار)، وقضت المحكمة باستمرار إجراءات الاستئناف المقدمة من جانب شريف ضد إدانته.

واستدعى قرار المحكمة ترحيبا من قبل عشرات النشطاء من حزب "الرابطة الإسلامية" الذي أسسه شريف، حيث رددوا شعارات مؤدية لرئيس الوزراء المعزول أمام مبنى المحكمة.

ودخل رئيس الوزراء السابق السجن في 13 يوليو الماضي بعد إدانته في ثلاثة قضايا متعلقة بالفساد، وأفرج عنه مؤقتا في الأسبوع الماضي لحضور جنازة زوجته كلثوم نواز التي توفيت في العاصمة البريطانية لندن.

المصدر: وكالات