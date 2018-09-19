الهند توافق على حظر الطلاق بالثلاث بين المسلمين

وافقت الحكومة الهندية الأربعاء في خطوة تاريخية على حظر الطلاق الشفهي بالثلاث، بعد جدل وصل إلى أرفع المستويات في الهند.

وأقر مجلس الوزراء الهندي أمرا تنفيذيا بتجريم الطلاق الشفهي بالثلاث، في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء ناريندرا مودي لخطب ود الناخبات المسلمات.

وقال رافي شانكار وزير القانون الاتحادي، في مؤتمر صحفي، إن مجلس الوزراء أقر الأمر التنفيذي لأن هذه الممارسة استمرت رغم صدور حكم قضائي بمنعها.

وكانت المحكمة العليا قد حظرت الطلاق بالثلاث، العام الماضي، إلا أن حكومة مودي تريد أن تجعلها تهمة تحمل عقوبة السجن لما يصل إلى ثلاث سنوات دون إمكانية الخروج بكفالة في أعقاب احتجاج مسلمات.

وقضت المحكمة، في أغسطس من العام الماضي بعدم دستورية قانون يسمح للرجل تطليق زوجته شفهيا، بنطق "أنت طالق" ثلاث مرات، وتحاول الحكومة سن تشريع "يحظر تماما" هذا الإجراء.

وقال مودي الشهر الماضي في كلمته بمناسبة يوم الاستقلال إنه "لن يهدأ لحين إنصافهن" في إشارة إلى النساء.

والجدير بالذكر أن المسلمين في الهند يشكلون حوالي 13% من السكان أي حوالي 1.3 مليار نسمة.

المصدر: وكالات