تعاون ايراني صيني لبناء مفاعلات نووية صغيرة ومتوسطة

أشار علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى اهتمام بلاده بالمفاعلات الذرية المتوسطة والصغيرة لتوليد الطاقة الكهرذرية، مشيرا إلى أهمية التعاون مع الصين في هذا المجال.

وقال علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في لقاء مع نظيره الصيني جانغ كجيان على هامش الدورة الـ62 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، إن طهران تفضل استخدام المفاعلات الصغيرة والمتوسطة بدلا عن المفاعلات الكبيرة، بسبب ظروف إيران المناخية.

وأشار المسؤول الإيراني، إلى أن بلاده ترحب بمشاركة الصين في مشروع تحديث مفاعل "أراك".

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من جانبه قال المسؤول الصيني، إن التعاون بين البلدين في كافة المجالات، يمثل رغبة حقيقية للجانبين الإيراني والصيني.

وأكد كجيان، دعم بلاده لاتفاق إيران النووي، وشدد على أهمية التعاون التجاري وفي مجال الطاقة بين الصين وإيران.

المصدر: farsnews