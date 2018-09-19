واشنطن تدرج روسيا على قائمة التهديدات في استراتيجيتها السبرانية

أدرجت واشنطن روسيا والصين، في قائمة التهديدات الرئيسية في استراتيجيتها الجديدة للأمن السبراني، نظرا لتعرض الولايات المتحدة "لمخاطر وشيكة وغير مقبولة" بسبب "نشاطات سبرانية ضارة".

وذكرت قناة "فوكس نيوز" عن البنتاغون، أنه "تم جرّ الولايات المتحدة إلى منافسة استراتيجية طويلة الأمد مع الصين وروسيا".

وجاء في بيان للبنتاغون: "تستخدم روسيا المعلوماتية في المجال السبراني، للتأثير على الأمريكيين وتحدي عملياتنا الديمقراطية".

أما الصين وفقا للاستراتيجية، فتحاول سرقة المعلومات السرية للحكومة الأمريكية ومن "مؤسسات القطاع الخاص"، فيما بين المخاطر التي تهدد الولايات المتحدة، إيران وكوريا الشمالية اللتان، تستخدمان الحرب السبرانية "لإلحاق الضرر بالأمريكيين وتهديد مصالح الولايات المتحدة".

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وفي استراتيجيتها، تؤكد الدفاع الأمريكية أنها ستسعى لتدمير أو وقف النشاط السبراني في منابعه، وستحبط النشاط الذي لا يصل إلى مستوى النزاع العسكري.

وشدد البنتاغون على أن الجيش الأمريكي يسعى لتكوين "قوة أكثر فتكا لشن العمليات القتالية ومواجهة العناصر الإلكترونية الضارة".

المصدر: نوفوستي





