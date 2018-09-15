نجل الثائر الأسطوري تشي غيفارا على دراجة نارية بمشاركة عربية

شارك إرنستو غيفارا مارتش، الابن الأصغر للثائر الأسطوري، زعيم الثورة الكوبية إرنستو تشي غيفارا، في فعاليات مهرجان HOG Rally للدراجات النارية في العاصمة البيلاروسية مينسك.

واستضاف المهرجان المكرس لاختتام موسم ركوب الدراجات النارية هذا العام الآلاف من راكبيها قدموا من أكثر من 18 دولة، بينها فلسطين والسعودية.

وحضر نجل تشي غيفارا الذي قد قرر التخلي عن مهنة المحامي والتفرغ لهواية قيادة الدراجة النارية منذ زمن، المهرجان بصفة ضيف شرف.

وقال إرنستو غيفارا الابن إن "حمل اسم غيفارا شرف حقيقي، لكن المشكلة أنه أمر صعب في العالم المعاصر".

وأشار إلى أن "فكر تشي غيفارا لا يزال منتشرا حتى الآن في أمريكا اللاتينية، بما في ذلك بين الشباب الثوري. أعطت عائلتي الإذن للسلطات الكوبية باستخدام صورة "تشي" في فعاليات سياسية، لتمكين الشباب الشيوعي الكوبي من تطوير مشاريعهم السياسية والاقتصادية على حد سواء".

المصدر: ren.tv