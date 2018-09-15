 
مباشر

ظريف يهدد واشنطن بما هو أكبر من إغلاق هرمز

أخبار العالم

ظريف يهدد واشنطن بما هو أكبر من إغلاق هرمز
AFP ATTA KENARE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ksid

حذّر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من أن منع واشنطن طهران تصدير نفطها، سيخلق ظروفا مختلفة "تتجاوز التهديد بإغلاق مضيق هرمز".

وفي حديث لمجلة "شبيغل" الألمانية اليوم السبت، اعتبر ظريف أن "أمريكا لن تتمكن من منع إيران من تصدير النفط"، وأضاف أنه في حال تمكنت من ذلك، "فإننا سنكون أمام ظروف مختلفة تتجاوز التهديد بإغلاق مضيق هرمز".

ونفى ظريف وجود أي نية لدى طهران للتفاوض مع واشنطن في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه لا يمكن التفكير في ذلك قبل أن تعود الإدارة الأمريكية إلى الاتفاق النووي.

واعتبر ظريف أنه على أوروبا أن تحبط العقوبات الأمريكية على طهران، ودعا بروكسل لمعاقبة الشركات الأوروبية التي انسحبت من إيران بسبب هذه العقوبات.

ونبّه الأوروبيين لتحمل أي تبعات أو ردود من إيران في حال لم يتمكنوا من التصدي للعقوبات الأمريكية على طهران.

وأكد ظريف التزام بلاده بالاتفاق النووي طالما يتوافق ذلك مع مصالحها، وأشار إلى أن رفع طهران مستوى تخصيب اليورانيوم، يندرج بين خياراتها المطروحة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مناورات الشرق 2018.. الأضخم في تاريخ روسيا (فيديو)