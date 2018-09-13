إدارة ترامب تعلن عن "مقاربة جديدة" لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تبنت مقاربة جديدة إزاء بسط السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، دون الكشف عن تفاصيلها.

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وقالت المتحدثة باسم الوزارة، هيذر نويرت، في موجز صحفي يومي: "الصراع والخلافات لا يزالان مستمرين على مدار 70 عاما وهي فترة طويلة جدا. كانت كل الأساليب عقيمة، على الرغم من الجهود الدؤوبة المبذولة من قبل الحكومة الأمريكية والحكومات الأخرى. لذا قررت الإدارة (الأمريكية) الحالية تبني مقاربة جديدة كي تحث الطرفين على الجلوس على طاولة المفاوضات".

مع ذلك اعترفت المتحدثة الأمريكية بأن وزارتها ليست جاهزة في الوقت الحالي للإفصاح عن تفاصيل خطة السلام الأمريكية.

وأضافت نويرت: الرئيس (ترامب) يؤكد باستمرار أنه يدعم حلا يناسب كلا الطرفين، علما أنه سيكون عليهما قبول حل وسط كي يتوصلا إلى اتفاق معين".

وتابعت: "نحن ندرك أيضا أننا لا نستطيع إرغام أحد، إنما يتوجب على الطرفين الجلوس إلى طاولة المفاوضات وإجراء حوار مباشر".

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت، يوم الاثنين، قرارها إغلاق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، مبررة هذا الإجراء بتخلف المنظمة عن اتخاذ خطوات باتجاه بدء مفاوضات مباشرة وبناءة مع إسرائيل، واستنكار قيادتها لخطة السلام الأمريكية ورفضها التعاون مع الولايات المتحدة في تحقيق التسوية السلمية للصراع، حسبما جاء في بيان الوزارة.

المصدر: تاس