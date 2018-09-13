أول إدانة في قضية أداء التحية النازية أثناء احتجاجات كيمنتس

أصدرت محكمة مدينة كيمنتس الألمانية أول حكم إدانة في قضية إلقاء التحية النازية أثناء الاحتجاجات العارمة التي شهدتها المدينة إثر مقتل مواطن على أيدي مهاجرين.

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وقضت المحكمة على رجل يبلغ 33 عاما شارك في احتجاجات كيمنتس ومتهم بإلقاء التحية النازية المحظورة في البلاد (هايل هتلر Heil Hitler) بالسجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ، وغرمته ألفي يورو.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلستها الثانية، الجمعة، للنظر في قضية مماثلة.

واندلعت تظاهرات معادية للمهاجرين في كيمنتس الواقعة في ولاية ساكسونيا شرقي ألمانيا عقب مقتل المواطن دانيئيل هيليغ البالغ 35 عاما طعنا أثناء شجار جماعي وقع أواخر أغسطس الماضي.

وألقت الشرطة القبض على شابين من طالبي اللجوء، أحدهما مواطن سوري والثاني من العراق، للاشتباه بتورطهما في جريمة القتل.

وعقب الحادث المأساوي، بدأت في المدينة تظاهرات حاشدة ضد الهجرة وصفت بالأكبر من نوعها خلال سنوات شارك فيها أنصار اليمين المتطرف والنازية الجديدة وجاء جزء منهم من مناطقة مجاورة لكيمنتس.

وردد بعض المتظاهرين شعارات مثل "ألمانيا للألمانيين" و"الأجانب إلى الخارج" و"هذه مدينتنا" وألقوا زجاجات على الشرطة، وأدوا التحية النازية وهاجموا أناسا اعتبروا أنهم من المهاجرين.

المصدر: وكالات