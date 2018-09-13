اعتقال رجال أمن في نيويورك ضمن شبكة دعارة وقمار

اعتقلت السلطات الأمريكية 7 من رجال الأمن لتورطهم في إدارة شبكة للدعارة والقمار في منطقتي بروكلين وكوينز في مدينة نيويورك.

وأفادت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" بأنه تم كذلك اتخاذ إجراءات ضد اثنين من المحققين في الشرطة دون اعتقالهما، للاشتباه بتورطهما في القضية أيضا. كما يجري التحقيق مع أكثر من 10 شرطيين آخرين.

يشار إلى أن التحقيق يخص وحدة لمكافحة المخدرات في جنوب بروكلين، حيث تقول مصادر مطلعة على سير التحقيقات أن رجال الشرطة المذكورين تعاونوا مع العصابات الإجرامية التي تدير الدعارة والقمار في المنطقة، وأخبروا أفراد العصابة مسبقا بمداهمات وصدور مذكرات تفتيش بحقهم.

كما أفاد المصادر بأن رجال الشرطة استفادوا من الخدمات الجنسية والتدليك التي تمتهنها شبكة الدعارة المذكورة.

ومن المتوقع أن يمثل رجال الشرطة السبعة أمام المحكمة اليوم الخميس. كما ستوجه تهم إلى 40 شخصا آخر على صلة بشبكة الدعارة والقمار المذكورة.

المصدر: نيويورك ديلي نيوز



