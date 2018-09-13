صربيا تشترط عضوية الاتحاد الأوروبي مقابل أي اتفاق مع كوسوفو

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن أي اتفاق مع إقليم كوسوفو الانفصالي يجب أن يشمل ضمانات بمنح صربيا عضوية الاتحاد الأوروبي.

وقال فوتشيتش في تصريح لوكالة "رويترز"، اليوم: "إن توصلنا في وقت ما إلى أي اتفاق (مع كوسوفو)، فستحتاج صربيا إلى ضمانات واضحة بأنها ستكون عضوا في الاتحاد الأوروبي في عام 2025".

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يذكر أن إقليم كوسوفو، الذي أغلب سكانه من الألبان، أعلن انفصاله عن صربيا من طرف واحد في عام 2008، وذلك بعد عدة سنوات من نزاع مسلح بين الألبان والصرب في الإقليم وتدخل عسكري لحلف الناتو.

واعترفت دول غربية باستقلال كوسوفو، لكن صربيا لا تزال تعتبر الإقليم جزءا من أراضيها. وتجري صربيا منذ عام 2013 مفاوضات مع سلطات كوسوفو بوساطة الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تؤد إلى أي نتيجة ملموسة حتى الآن.

المصدر: رويترز