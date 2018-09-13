آبي يوضح موقف طوكيو تجاه معاهدة السلام مع موسكو

اعتبر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن على روسيا واليابان كسر حاجز عدم الثقة المتبادل، لتحقيق التقدم على مسار تبني معاهدة السلام بين البلدين.

وأضاف آبي خلال لقاء مع رجال الأعمال على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية: "من المهم تحسين الفهم المتبادل بين شعبي روسيا واليابان وإعداد الأرضية اللازمة" لحل قضية الجزر وإبرام معاهدة السلام.

وعلّق شينزو آبي على خطة التعاون الاقتصادي بين روسيا واليابان، مشيرا إلى ضرورة الانتقال "من المشاريع على الورق إلى التنفيذ العملي"، وتوفير الظروف اللازمة لنشاط قطاع الأعمال.

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وأشارت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، إلى اختلاف المواقف بين آبي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول فترة إعداد معاهدة السلام، وكتبت بهذا الصدد: رئيس الوزراء الياباني يعتقد أن العملية ستستغرق أمدا معينا من الوقت، فيما الرئيس الروسي يدعو لإبرام الاتفاق قبل نهاية العام.

ولفتت "كيودو" رغم ذلك إلى أن آبي لم يتطرق كالمعتاد إلى ضرورة حل قضية تبعية جزر الكوريل الجنوبية، قبل التوقيع على السلام مع موسكو.

المصدر: نوفوستي





