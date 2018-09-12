ولادة بقرة "نهاية العالم" في إسرائيل

أفادت وسائل إعلام بولادة بقرة حمراء في إسرائيل، في مؤشر حسب الديانة اليهودية على قرب يوم القيامة.

ونشر في حساب معهد الهيكل اليهودي على موقع "يوتيوب" فيديو لعجل أحمر، قال المعهد إن العجل سيتعرض للفحوصات الشاملة للتأكد من تطابقه مع ما تنص عليه العقيدة اليهودية.

وحسب المعتقدات اليهودية، فإنه سيكون بإمكان اليهود في اليوم الذي تظهر فيه البقرة الحمراء بناء ما يسمى بالهيكل الثالث في موقع المسجد الأقصى بالقدس. ويعجل بناء الهيكل بقدوم ملك اليهود المنتظر.

وتعتبر النصوص المقدسة اليهودية ولادة بقرة حمراء إيذانا بقرب يوم القيامة.

المصدر: وكالات