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مصادر: ترامب سيفرض عقوبات على أي جهة أجنبية تتدخل في الانتخابات الأمريكية

أخبار العالم

مصادر: ترامب سيفرض عقوبات على أي جهة أجنبية تتدخل في الانتخابات الأمريكية
Reuters Win McNamee
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال مصدران مطلعان إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيوقع، يوم الأربعاء، أمرا يفرض عقوبات على أي شركة أو شخصية أجنبية تتدخل في الانتخابات الأمريكية، بناء على معطيات الاستخبارات.

وأشار المصدران إلى أن قرار ترامب تزامن مع استعدادات الأجهزة الاستخباراتية والعسكرية والقانونية الأمريكية لحماية انتخابات الكونغرس المرتقبة في 6 نوفمبر من هجمات أجنبية محتملة، وذلك على الرغم من توجيه ترامب نفسه انتقادات ساخرة إلى التحقيقات الجارية في قضية "التدخل الروسي" في انتخابات عام 2016 الرئاسية.

المصدر: رويترز

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