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بيان صحفي للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ

بوتين يحتفي بضيفه الصيني ويعدد مزايا العلاقات الثنائية!

أخبار العالم

بوتين يحتفي بضيفه الصيني ويعدد مزايا العلاقات الثنائية!
Sputnik Mikhael Klimentyev
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ على هامش منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك
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قيم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقييما عاليا علاقات الثقة القائمة بين موسكو وبكين في مجالات السياسة والأمن والدفاع.

وقال بوتين في لقائه مع نظيره الصيني شي جين بينغ الذي جرى على هامش منتدى الشرق الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك الروسية، اليوم الثلاثاء: "نعرف أنكم تعيرون اهتماما كبيرا لتطوير العلاقات الروسية الصينية. ونحن في اتصال منتظم معكم. وتسرني إمكانية استقبالكم في روسيا".

وعبر الرئيس بوتين عن أمله بأن يصل حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين العام الجاري إلى 100 مليار دولار.

وقال: "87 مليارا (من الدولارات هو حجم التبادل التجاري) في العام الماضي، والعام الجاري سنبلغ على الأرجح 100 مليار دولار"، مشيرا إلى أن الزيادة السنوية لهذا المؤشر تتجاوز 30%.

ويشارك الرئيس الصيني شي جين بينغ في الـ11 والـ12 من سبتمبر الجاري، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأول مرة في أعمال منتدى الشرق الاقتصادي الذي تجري بمدينة فلاديفوستوك الواقعة في الشرق الأقصى الروسي.

 المصدر: وكالات

 

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