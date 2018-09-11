"قسد" تعلن إطلاق المعركة الأخيرة ضد "داعش" بمناطق شرق الفرات

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، اليوم الثلاثاء، ما وصفته بـ"المعركة الأخيرة" لدحر مسلحي تنظيم "داعش" في منطقة هجين والسوسة والشعفة شرق الفرات من أربعة محاور.

وقالت "قوات سوريا الديمقراطية" في بيان، اطلع عليه مراسل "RT": "لقد أطلقت قواتنا يوم أمس الاثنين (10 أيلول 2018) ومنذ ساعات المساء المرحلة الأخيرة من حملاتها المظفرة ومعركتها الأخيرة شرق الفرات باسم ( معركة دحر الإرهاب ) ومن أربعة محاور مستهدفة القضاء على تنظيم داعش في آخر معاقله وتحرير قرى وبلدات هجين والسوسة و الشعفة مع القرى والمزارع التابعة لها، وعلى مساحة جغرافية تتراوح أبعادها بين 35 كم طولا و10 كم عرضا، كتتويج لنتائج حملاتنا السابقة في عاصفة الجزيرة".

وأضاف البيان: "ستشارك ألوية من مجلس دير الزور العسكري وبمؤازرة وحدات وتشكيلات من قوات حرس الحدود ومشاركة فعالة لأفواج القوات الخاصة لوحدات حماية الشعب YPG ووحدات حماية المرأة YPJ، وبإسناد فعال من طيران التحالف الدولي على مستوى الاستطلاع وتحديد الأهداف وقصفها، كما تقوم مدفعية التحالف الدولي بالتنسيق مع الجيش العراقي بتقديم الإسناد المدفعي لقواتنا بقصف الأهداف الثابتة للإرهابيين".

المصدر: RT