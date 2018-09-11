واشنطن تغرم طهران 104 ملايين دولار

غرمت محكمة أمريكية إيران 104.7 مليون دولار بسبب انفجار أدى لمقتل 19 جنديا أمريكيا عام 1996 في الظهران بالسعودية.

وأصدرت قاضية اتحادية في واشنطن، أمس الاثنين، حكما على طهران والحرس الثوري الإيراني اللذين لم يدافعا أمام المحكمة عن المزاعم بشأن دورهما بالهجوم الذي وقع أمام مجمع أبراج الخبر.

وقالت القاضية إن 15 جنديا كانوا في المجمع عندما حدث الانفجار يمكن أن يحصلوا على تعويضات جراء ما سببه الهجوم لهم من "اضطراب نفسي" متعمد، مشيرة إلى أن 24 من أقاربهم يمكن أن يحصلوا على تعويضات نتيجة الألم النفسي الذي حل بهم بعد رؤية ما حل بأحبائهم من جراء الهجوم.

يذكر أنه تمت إدانة 13 عضوا من جماعة "حزب الله" اللبناني في يونيو 2001 في محكمة اتحادية بالإسكندرية في ولاية فرجينيا بسبب ما قيل "دورهم في الهجوم".

المصدر: رويترز