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تركيا تفتح سفارة لدى باراغواي

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تركيا تفتح سفارة لدى باراغواي
NORBERTO DUARTE
وزير الخارجية في باراغواي لويس كاستيليوني
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أعلن وزير الخارجية في باراغواي، لويس كاستيليوني أن تركيا أبلغت بلاده بقرار فتح سفارة تركية لدى باراغواي، بعد قرار الأخيرة إعادة سفارتها لدى إسرائيل من القدس إلى تل أبيب.

وكتب الوزير الباراغواياني في حسابه على موقع "تويتر": "للتو تلقيت اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو وأعلن عن (قرار) فتح سفارة بلاده في باراغواي لتعزيز العلاقات بين بلدينا وزيادة التجارة".

وأضاف الوزير: "أشكره على هذه الخطوة التي ستعزز العلاقات بين بلدينا".

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رئيس باراغواي السابق، أوراسيو كارتيس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مراسم افتتاح سفارة باراغواي في القدس يوم 21 مايو 2018 باراغواي تعيد سفارتها في إسرائيل من القدس إلى تل أبيب

ويأتي ذلك بعد أن قررت باراغواي التراجع عن قرارها السابق نقل السفارة لدى إسرائيل إلى القدس. وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إغلاق السفارة الإسرائيلية لدى باراغواي ردا على هذه الخطوة.

من جانبها أعلنت فلسطين فتح سفارة لها في باراغواي، مرحبة بإعادة السفارة الباراغوايانية إلى تل أبيب.

المصدر: RT

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