تركيا تفتح سفارة لدى باراغواي

أعلن وزير الخارجية في باراغواي، لويس كاستيليوني أن تركيا أبلغت بلاده بقرار فتح سفارة تركية لدى باراغواي، بعد قرار الأخيرة إعادة سفارتها لدى إسرائيل من القدس إلى تل أبيب.

وكتب الوزير الباراغواياني في حسابه على موقع "تويتر": "للتو تلقيت اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو وأعلن عن (قرار) فتح سفارة بلاده في باراغواي لتعزيز العلاقات بين بلدينا وزيادة التجارة".

Me acaba de llamar el Canciller de Turquía @MevlutCavusoglu, quien anunció la apertura de su Embajada en Paraguay para fortalecer nuestras relaciones e incrementar el comercio. Agradezco este gesto que unirá más nuestras naciones pic.twitter.com/deCogkYb4B — Luis A. Castiglioni (@LuisCastiglioni) 6 сентября 2018 г.

وأضاف الوزير: "أشكره على هذه الخطوة التي ستعزز العلاقات بين بلدينا".

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ويأتي ذلك بعد أن قررت باراغواي التراجع عن قرارها السابق نقل السفارة لدى إسرائيل إلى القدس. وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إغلاق السفارة الإسرائيلية لدى باراغواي ردا على هذه الخطوة.

من جانبها أعلنت فلسطين فتح سفارة لها في باراغواي، مرحبة بإعادة السفارة الباراغوايانية إلى تل أبيب.

المصدر: RT