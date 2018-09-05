 
مباشر

نتنياهو يوعز بإغلاق سفارة إسرائيل لدى باراغواي

أخبار العالم

نتنياهو يوعز بإغلاق سفارة إسرائيل لدى باراغواي
Reuters
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kqxb

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الأخير أمر بإغلاق سفارة بلاده لدى باراغواي ردا على قرارها إعادة سفارتها من القدس إلى تل أبيب. 

إقرأ المزيد
رئيس باراغواي السابق، أوراسيو كارتيس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مراسم افتتاح سفارة باراغواي في القدس يوم 21 مايو 2018 باراغواي تعيد سفارتها في إسرائيل من القدس إلى تل أبيب

وقال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب أصدره مساء اليوم الأربعاء: "رئيس الوزراء.. أوعز لوزارة الخارجية بإغلاق السفارة الإسرائيلية لدى باراغواي".

وشدد مكتب نتنياهو، على أن "إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى قرار بارغواي الاستثنائي الذي سيعكر صفو العلاقات بين البلدين".

وسبق أن أعلن وزير خارجية باراغواي، ليويس ألبيرتو كاستيليوني، الأربعاء، أن حكومة بلاده اتخذت قرارا بإعادة سفارتها لدى إسرائيل من القدس إلى تل أبيب.

المصدر: المكتب الإعلامي لنتنياهو + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا