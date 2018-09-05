نتنياهو يوعز بإغلاق سفارة إسرائيل لدى باراغواي

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الأخير أمر بإغلاق سفارة بلاده لدى باراغواي ردا على قرارها إعادة سفارتها من القدس إلى تل أبيب.

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وقال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب أصدره مساء اليوم الأربعاء: "رئيس الوزراء.. أوعز لوزارة الخارجية بإغلاق السفارة الإسرائيلية لدى باراغواي".

وشدد مكتب نتنياهو، على أن "إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى قرار بارغواي الاستثنائي الذي سيعكر صفو العلاقات بين البلدين".

وسبق أن أعلن وزير خارجية باراغواي، ليويس ألبيرتو كاستيليوني، الأربعاء، أن حكومة بلاده اتخذت قرارا بإعادة سفارتها لدى إسرائيل من القدس إلى تل أبيب.

المصدر: المكتب الإعلامي لنتنياهو + وكالات