لندن تنشر اسمي وصورتي شخصين تتهمهما بتسميم سكريبال

كشفت النيابة العامة البريطانية، عن هوية شخصين تشتبه بضلوعهما في حادث تسميم العميل البريطاني السابق سيرغي سكربيال وابنته يوليا مؤخرا.

وذكرت جهة الادعاء البريطاني، أن لديها ما يكفي من الأدلة لتوجيه التهم اللازمة للمواطنين الروسيين، ألكسندر بتروف وروسلان بوشيروف.

These are the two suspected Salisbury Novichok poisoners and their aliases pic.twitter.com/GiTc0bRRZu — Daniel Sandford (@BBCDanielS) 5 сентября 2018 г.

وتفيد الأنباء بأن التهم ستوجه للشخصين بموجب 4 مواد من قانون العقوبات الجنائية البريطانية تشمل "الشروع في قتل سيرغي سكريبال وابنته، وضابط الشرطة البريطاني نيك بيلي، وتعمد إلحاق الضرر الجسدي بالآخرين، واستخدام وحيازة المادة السامة "نوفيتشوك".

The suspects were caught on CCTV on Wilton Road at 11.58 on the Sunday “moments before the attack” pic.twitter.com/Zou2EZ07pH — Daniel Sandford (@BBCDanielS) 5 сентября 2018 г.

وزعمت الشرطة البريطانية أنها عثرت على آثار هذه المادة السامة في مكان إقامة سكريبال وابنته، فيما لم تشر منظمة الأسلحة الكيميائية في تقريرها الأخير إلى طبيعة المادة التي استخدمت في محاولة تسميم المذكورين واكتفت بالتأكيد "أنها مادة مشلّة للأعصاب".

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من جانبها، أعلنت موسكو أن الصور المنشورة لا تدل على أي شيء، ولا تعني لها شيئا وطالبت لندن بتقديم أدلة واضحة ودقيقة.

المصدر: وكالات