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لندن تنشر اسمي وصورتي شخصين تتهمهما بتسميم سكريبال

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لندن تنشر اسمي وصورتي شخصين تتهمهما بتسميم سكريبال
Reuters
ألكسندر بتروف وروسلان بوشيروف
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كشفت النيابة العامة البريطانية، عن هوية شخصين تشتبه بضلوعهما في حادث تسميم العميل البريطاني السابق سيرغي سكربيال وابنته يوليا مؤخرا.

وذكرت جهة الادعاء البريطاني، أن لديها ما يكفي من الأدلة لتوجيه التهم اللازمة للمواطنين الروسيين، ألكسندر بتروف وروسلان بوشيروف.

وتفيد الأنباء بأن التهم ستوجه للشخصين بموجب 4 مواد من قانون العقوبات الجنائية البريطانية تشمل "الشروع في قتل سيرغي سكريبال وابنته، وضابط الشرطة البريطاني نيك بيلي، وتعمد إلحاق الضرر الجسدي بالآخرين، واستخدام وحيازة المادة السامة "نوفيتشوك".

وزعمت الشرطة البريطانية أنها عثرت على آثار هذه المادة السامة في مكان إقامة سكريبال وابنته، فيما لم تشر منظمة الأسلحة الكيميائية في تقريرها الأخير إلى طبيعة المادة التي استخدمت في محاولة تسميم المذكورين واكتفت بالتأكيد "أنها مادة مشلّة للأعصاب".

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من جانبها، أعلنت موسكو أن الصور المنشورة لا تدل على أي شيء، ولا تعني لها شيئا وطالبت لندن بتقديم أدلة واضحة ودقيقة.  

المصدر: وكالات

 

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مباشر.. بريطانيا تتهم مواطنين روسيين بتسميم العميل سيرغي سكريبال.. كلمة لتيريزا ماي في البرلمان..