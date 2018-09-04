دوتيرتي: الفلبينيون يعاملون كالبشر في إسرائيل خلافا لأماكن أخرى

أشاد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بالإسرائيليين على "المعاملة اللطيفة" التي يلقاها عشرات الآلاف من الفلبينيين في إسرائيل، خلافا لأماكن أخرى قال إنه لن يفصح عنها.

وأكد دوتيرتي أن أبناء بلده العاملين في إسرائيل "سعيدون جدا بالعمل هناك"، مضيفا في هذا الشأن "وسمعت أنه يتم معاملتهم كالبشر، خلافا لأماكن أخرى، لن أذكرها الآن".

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ونقل موقع "The Times Of Israel" عن الرئيس الفلبيني قوله خلال زيارته إسرائيل أمس: "نحن نتشارك ذات الشغف بالسلام. نحن نتشارك ذات الشغف بالبشر".

وعلّق الموقع الإخباري الإسرائيلي على ما سلف بالإشارة إلى أن صاحب هذا القول هو "دوترتي، الذي نظم قتل عدة آلاف من تجار مخدرات ومدمنين مفترضين والمتهم بانتهاكات لحقوق الإنسان".

وأضاف دوتيرتي: "نحن أيضا نتشارك ذات الشغف بعدم السماح بتدمير عائلات من قبل الذين (يعتنقون) فكرا فاسدا"، وعلّق المصدر الإسرائيلي بأن الرئيس الفلبيني يشير هنا على ما يبدو "إلى حربه ضد جرائم المخدرات".

ولفت الموقع الإسرائيلي أن الرئيس الفلبيني دوتيرتي كان قال عام 2016 إنه "سعيد في ذبح ملايين مستخدمي المخدرات في بلاده وشبّه نفسه بهتلر الذي قتل ملايين اليهود واعتذر لاحقا على ذكر اليهود، ولكن لم يتراجع أبدا عن دعمه الظاهري للقتل الجماعي".

وقال المصدر أن حكومة دوتيرتي أقرت "بقتل 5000 شخص واعتقال 50000 خلال حربها ضد تجارة المخدرات، ولكن تقول منظمات حقوق الإنسان إن العدد أكبر بكثير، وتقول إن معظم الضحايا كانوا من الفقراء في المدن".

المصدر: The Times Of Israel