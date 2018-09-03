القاء القبض على مواطنة أمريكية سممت زوجها بقطرة العين

ألقت الشرطة الأمريكية في ولاية كارولينا الجنوبية القبض على المواطنة لانا كلايتون بتهمة تسميم زوجها بدواء يستخدم لعلاج العيون أو ما يعرف بـ"قطرة العين".

وتم العثور على جثة زوج لانا، ستيفن كلايتون البالغ 64 عاما في منزلهما، وكان يعتقد أن سبب وفاته هو سقوطه عن سلم الدرج.

إلا أن نتائج تشريح الجثة كشفت وجود مستويات سامة من مادة tetrahydrozoline في جسم الضحية.

وبعد التحقيق مع المرأة تبين أنها كانت تضع لزوجها كل يوم على مدار ثلاثة أيام، من 19 حتى 21 يوليو الماضي، بعض القطرات من دواء العين في ماء الشرب ، ما أدى إلى تسممه ووفاته.

وتواصل الشرطة تحقيقها في الجريمة للكشف عن الأسباب التي دفعت لانا إلى قتل زوجها.

ورجحت صحيفة "نيويورك بوست" أن خيانة ستيفن لها دفعتها إلى الجريمة، بالقول إن المرأة انتابتها شكوك حول خيانة زوجها لها، إذ كتبت في منشور يعود تاريخه إلى مارس 2010 أن زوجها كان على علاقة خارج إطار الزواج.

المصدر: nypost.com + yorkcountysheriff.com