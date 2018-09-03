ماليزيا.. الحكم على امرأتين بالضرب جراء معاشرة مثلية

تعرضت مواطنتان في ماليزيا للضرب بالعصا لممارستهما علاقة جنسية مثلية في مكان عام، وذلك تنفيذا لقرار المحكمة الشرعية العليا في ولاية تيرينغانو.

وكانت المحكمة الشرعية في الولاية أصدرت حكما بالضرب بعصا خيزران 6 مرات بحق مواطنتين، تبلغ إحداهما 22 عاما والثانية 32 عاما، عقابا لهما على انتهاك الشريعة الإسلامية، تمثلت بمحاولتهما ممارسة علاقة جنسية مثلية في سيارة بساحة "داتاران أرينا" الواقعة بمنطقة "دونغون" يوم 8 أبريل الماضي.

إضافة إلى ذلك، فرضت المحكمة غرامة قدرها قرابة 800 دولار على المرأتين.

وهذه هي المرة الأولى التي تطبق فيها عقوبة الضرب علنا بحق متهمين بممارسة الجنس المثلي، في بلد تحظر فيه العلاقات المثلية، سواء وفق مبادئ الشريعة الإسلامية أو القوانين المدنية العلمانية.

وقال رئيس المجلس التنفيذي بالولاية إن الهدف من العقاب لم يكن التسبب بالأذى بل لتجذير الآخرين.

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المصدر: thestar.com.my