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لاتفيا ترصد سفنا حربية روسية قرب حدودها

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لاتفيا ترصد سفنا حربية روسية قرب حدودها
Sputnik
سفينة حربية روسية - ارشيف
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أعلنت القوات المسلحة في لاتفيا، أنها رصدت، عدة مرات، سفنا حربية وغواصات روسية، بالقرب من الحدود البحرية لهذه الدولة المطلة على بحر البلطيق.

فعلى سبيل المثال، تم اكتشاف عدة سفن حربية روسية على بعد 19 ميلا بحريا من المنطقة الاقتصادية الخاصة بجمهورية لاتفيا.

وفي تغريدة على تويتر، قال جيش لاتفيا، إنه تم رصد سفينة التموين الروسية SS-750 ، في المنطقة المذكورة.

وفي يومي العطلة الأسبوعية، تم رصد غواصة وسفينة مضادة للغواصات روسيتين، على مسافة 16 ميلا بحريا.

ولم يصدر أي تعليق حول ذلك من وزارة الدفاع الروسية. 

المصدر: فيستي رو

 

 

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