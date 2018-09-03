أردوغان يدعو أبناء عمومته للحشد الاقتصادي

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دول مجلس تعاون البلدان الناطقة بالتركية إلى التخلي عن الدولار، والانتقال للتعامل بالعملات الوطنية في الحسابات التجارية بينها.

وقال أردوغان خلال قمة المجلس المنعقدة في شولبون آتا في قرغيزستان اليوم: "يجب أن نتخذ خطوات حاسمة لزيادة وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي، وأن نفهم أن اعتماد التجارة الدولية على الدولار يعتبر أحد العوائق على طريقها".

وأضاف: "يجب تكثيف الجهود للانتقال إلى التجارة بالعملات الوطنية ولأن ذلك يعد شرطا هاما للتنمية".

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وأشار أردوغان، إلى أن "حجم التبادل التجاري بين دول المنظمة لا يزال متدنيا جدا ولذلك يجب على هذه البلدان، التحرك باتجاه تطوير الإمكانات الحالية"، مؤكدا أن الدول الناطقة بالتركية تملك فرصا كبيرة لتنمية وتطوير التجارة.

وتضم المنظمة المذكورة، أذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان وتركيا.

وتحضر قمة الأتراك الحالية في قرغيزستان، هنغاريا وأوزبكستان ضيفتا شرف.

المصدر: انترفاكس