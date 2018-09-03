كلمة لافروف في معهد العلاقات الدولية في موسكو

اتهم وزير الخارجية الروسي واشنطن بالسعي إلى الهيمنة الشاملة على الشؤون الدولية، مشيرا إلى أن موسكو لن تترك العقوبات الأمريكية ضدها من دون رد، لكنها سترد بطريقة تحفظ مصالحها.

موسكو لا تفرض مصالحها على الآخرين وترفض استبداد واشنطن

ندعم القرار 2245 للتسوية السورية ونعمل على إعادة إعمار سوريا وتقديم المساعدات لها

نتعاون في إطار المنصة الأوراسية ومنفتحون للحوار مع الدول الأوروبية

مستعدون للحلول الوسط في أي أزمات تعنينا من سوريا إلى أوكرانيا

أساليب السياسة الخارجية الأمريكية تعكس سعي واشنطن للهيمنة الشاملة

لا نعترف بالخطوات الأمريكية غير الشرعية، بما في ذلك شطب الصفقة النووية الإيرانية

ترامب وبومبيو يدركان أن إقامة علاقات جيدة مع روسيا تصب في مصلحة الولايات المتحدة

لا نسعى للرد على أمريكا بالمثل ولا نريد الإضرار بأنفسنا ونبقى منفتحين على الحوار مع واشنطن

يتبع...