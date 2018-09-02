كاتشينسكي: علينا تجنب الأمراض الاجتماعية للاتحاد الأوروبي

قال زعيم حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، إن بلاده تنتمي للاتحاد الأوروبي، لكن عليها تجنب "الإصابة بالأمراض الاجتماعية" المتفشية فيه.

ودافع كاتشينسكي، اليوم الأحد، عن السجل الديمقراطي لحزبه، واتهم منتقديه بخدمة "مصالح الأقوياء وعقد صفقات مع أقوياء العالم"، في إشارة على ما يبدو إلى العلاقات القوية بين المعارضة الليبرالية في بولندا وبروكسل.

وقال: "من السهل خدمة مصالح الأقوياء. أما إذا كنت ترغب بخدمة المجتمع والأمة، فهذا أصعب بكثير".

وأضاف عضو البرلمان البالغ من العمر 69 عاما، أن عضوية الاتحاد الأوروبي كانت "أقصر طريق بالنسبة لبولندا لتحقيق المساواة فيما يتعلق بمعايير المعيشة" مع حلفائها الغربيين.

وتابع: "هذا لا يعني أن نكرر أخطاء الغرب، وتنتقل إلينا عدوى الأمراض الاجتماعية السائدة هناك".

المصدر: رويترز