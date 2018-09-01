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وزير نرويجي يستقيل من أجل زوجته

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وزير نرويجي يستقيل من أجل زوجته
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الوزير النرويجي كيتيل سولفيك – أولسن
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أعلن وزير المواصلات النرويجي عن استقالته، مشيرا إلى أنه أقدم على تلك الخطوة لإتاحة الفرصة لزوجته، كي تتمكن من تحقيق النجاح في عملها الجديد في مجال الطب.

وأكد الوزير المستقيل كيتيل سولفيك – أولسن، أن قراره جاء عقب حصول زوجته على عمل في أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، وتنفيذا لاتفاق مسبق بينهما.

وكتب أولسن على "فيسبوك": "كنت سعيدا جدا بعملي.. الآن حان دورها (الزوجة) لكي تحقق أحلامها".

وأكد الوزير المستقيل أنهم سينتقلون إلى أمريكا لسنة واحدة، حيث ستباشر زوجته العمل في واحد من أكبر مستشفيات الأطفال في ولاية ألاباما، بعدها سيعود للسياسة في النرويج.

facebook.com/pg/solvikolsen
الوزير النرويجي أولسن وزوجته

وأشاد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالخطوة التي قام بها الوزير أولسن، معتبرين الأمر نصرا لمسألة المساواة بين الجنسين.

واحتلت النرويج المرتبة الثانية من بين 144 دولة، فيما يتعلق بمسألة المساواة بين الجنسين في التقرير العالمي حول الفارق بين الرجل والمرأة في المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2017.

المصدر: وكالات

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