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اجتماع استخباراتي روسي سوري عراقي إيراني في بغداد

أخبار العالم

اجتماع استخباراتي روسي سوري عراقي إيراني في بغداد
RT
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ينعقد في بغداد اليوم مركز المعلومات الرباعي المشترك الخاص بتبادل المعلومات الاستخباراتية، بحضور ممثلين عن هيئات من العراق وروسيا وإيران وسوريا.

وأفاد مرسالنا في بغداد بأن اجتماع اليوم يأتي استكمالا للتفاهمات السابقة بين الدول الأربع حول مواجهة الجماعات الإرهابية في المنطقة.

RT

ويشارك في الاجتماع وفد عن وزارة الدفاع الروسية برئاسة الفريق أول سيرغي إيستراكوف، وآخر عن الدفاع السورية بقيادة اللواء سليم خليل حربا، وعن إيران بقيادة معاون رئيس الأركان للشؤون الدولية الفريق قدير نظامي، إضافة إلى الوفد العراقي بقيادة الفريق الركن عبد الأمير يار الله رئيس أركان الجيش العراقي.

RT

ويختص المركز بتبادل المعلومات حول الجماعات الإرهابية، وجمع المعلومات حول مواقعهم للقضاء عليهم.

RT

المصدر: RT

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