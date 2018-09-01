ضابط إسرائيلي: نقل الصواريخ الإيرانية إلى العراق ردّ على غاراتنا في سوريا

أفادت القناة التلفزيونية الإسرائيلية العاشرة بأن الجيش الإسرائيلي، كان يعلم بعمليات نقل صواريخ من إيران إلى العراق منذ أسابيع.

وقال ضابط إسرائيلي كبير إن الجيش الإسرائيلي تابع عن كثب هذه العملية وأن التقديرات داخل الجيش الإسرائيلي، تتلخص في أن نقل الصواريخ الإيرانيّة للعراق، جاء ردا على الهجمات الإسرائيليّة على القواعد الإيرانيّة في سوريا.

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وأضاف أن نشاط إسرائيل الجاد والقوي ضد تمركز القوات الإيرانية في سوريا ومعارضة واشنطن لذلك، دفع طهران لنقل بعض الصواريخ إلى العراق.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن الصواريخ الإيرانية التي تم نقلها إلى العراق تشمل صواريخ زلزال وفاتح 110 القادرة على ضرب أهداف في مدى يتراوح بين 200 و700 كيلومتر، وبالتالي قد تصل إلى تل أبيب من غربيّ العراق وتهدد العاصمة السعودية الرياض.

المصدر: وكالات