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ترامب يقوم بجولة أوروبية أمريكية لاتينية ويقاطع آبيك وآسيان

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ترامب يقوم بجولة أوروبية أمريكية لاتينية ويقاطع آبيك وآسيان
Reuters Yuri Gripas
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أعلن البيت الأبيض أمس الجمعة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيشارك في الـ11 من نوفمبر المقبل في احتفالات باريس بمناسبة الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.

وذكر البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي سيتوجه بعد ذلك لزيارة إيرلندا ضمن هذه الجولة وأنه سيشارك كذلك في نهاية نوفمبر، في قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس، ضمن جولة ستقوده أيضا إلى كولومبيا.

وسيتغيب الرئيس الأميركي هذا العام عن قمتي آبيك وآسيان المقررتين في نوفمبر، وذلك بخلاف العام الماضي، ليمثل الولايات المتحدة في القمتين نائب الرئيس مايك بنس.

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وستعقد قمة آسيان في سنغافورة بين 11 و15 نوفمبر، أما قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ آبيك، فستنعقد في بابوازيا-غينيا الجديدة بين 12 و18 نوفمبر.

المصدر: ا ف ب

 

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