برلين لأنقرة: تطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي مرهون بإطلاق سراح السجناء الألمان

طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الجمعة تركيا إطلاق سراح سجناء ألمان كبادرة لإصلاح علاقاتها المتصدعة مع الاتحاد الأوروبي.

وقال ماس الذي سيقوم الأسبوع المقبل بأول زيارة رسمية لأنقرة للصحفيين :" ستكون هذه خطوة نحو تطبيع العلاقات مع ألمانيا وكذلك مع الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أنه سيثير هذه القضية خلال زيارته التي ستستمر يومين لأنقرة وإسطنبول ابتداء من الأربعاء المقبل.

ورد الوزير الألماني في أعقاب اجتماع عقد في العاصمة النمساوية فيينا بين وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الطامحة للانضمام للاتحاد ومن بينها تركيا، على سؤال أحد الصحفيين عما إذا كانت تركيا في حاجة لمساعدات اقتصادية من الاتحاد الأوروبي لوقف انخفاض قيمة الليرة التركية قائلا :" أول شيء بالنسبة لتركيا هو أن تكمل شروط التطبيع... الكرة في ملعب تركيا".

بدورة صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الذي حضر اجتماع فيينا، بأن الاتحاد الأوروبي لم يفهم التحديات الأمنية التي تواجه تركيا.

وقال جاويش أوغلو للصحفيين :" ليست لدينا أي مشكلة مع الاتحاد الأوروبي أو أوروبا. نحن جزء من هذه القارة...نعم لدينا بعض القضايا الخلافية مع الاتحاد الأوروبي خاصة بعد محاولة الانقلاب، لكن الآن نريد تطبيع العلاقات".

المصدر: "رويترز"