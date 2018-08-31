لانا دل راي تلغي مشاركتها في مهرجان بإسرائيل

أعلنت المغنية الأمريكية المشهورة، لانا دل راي، عن إلغاء حفلها الغنائي المرتقب في إسرائيل نظرا لغياب إمكانية للتمثيل أمام محبيها الفلسطينيين أيضا.

وقالت دل راي، في بيان نشرته اليوم الجمعة على حسابها الرسمي في موقع "تويتر": "من المهم بالنسبة إلي التمثيل في كل من فلسطين وإسرائيل والتعامل مع جميع المعجبين بي بصورة متساوية. للأسف لم يكن ممكنا تنظيم كلا الزيارتين في مثل هذه الفترة الوجيزة، ولذلك أؤجل مشاركتي في مهرجان Meteor حتى أن أتمكن من التخطيط للزيارتين إلى كل من المعجبين الإسرائيليين والفلسطينيين، مثل البلدان الأخرى في المنطقة، الأمر الذي آمل فيه".

وعلقت هيئة تنظيم مهرجان "Meteor" على هذه الخطوة بالقول: "نود أن نشكر لانا دل راي على اختيارها لنا جزءا من مناورتها الترويجية الدورية".

وسبق أن تعرضت دل راي لانتقادات من قبل أنصار المقاطعة الثقافية لإسرائيل بسبب قرارها للمشاركة في مهرجان "Meteor" شهر سبتمبر، الأمر الذي ردت عليه بالقول: "هذا لا يعني أنني أؤيد السياسات المتبعة هناك، مثلما لا يعني الغناء في كاليفورنيا أن آرائي تتطابق مع وجهات نظر حكومتي الحالية أو بعض التصرفات غير الإنسانية".

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ومن المقرر أن يجري مهرجان "Meteor" يوم 7 سبتمبر في كيبوتس ليهافوت هاباشان شمال الخليل، وكان من المتوقع أن يصبح ظهور ديل راي فيه الأول لها في إسرائيل بعد أن ألغت المغنية الأمريكية حفلها عام 2014 بسبب الأعمال القتالية آنذاك بين القوات الإسرائيلية و"حماس" في قطاع غزة.

ويأتي هذا التطور بعد أن ألغت في أواخر مايو الماضي الفنانة العالمية المشهورة شاكيرا حفلها الفني المقرر إحياؤه في تل أبيب، في 9 يوليو 2018.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية