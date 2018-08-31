مراسم توديع السيناتور جون ماكين في واشنطن

أقيمت اليوم الجمعة في واشنطن مراسم توديع السياسي الأمريكي البارز، السيناتور الجمهوري جون ماكين الذي توفي السبت الماضي عن عمر ناهز 81 عاما بعد صراع طويل مع سرطان الدماغ.

وحضر مراسم التوديع بمقر الكونغرس الأمريكي أفراد من عائلة ماكين، ومن بينهم والدته روبيرتا ماكين البالغة 106 سنوات، وأعضاء حاليون وسابقون في الكونغرس وممثلون عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لم يتلق دعوة للحضور.

Roberta McCain, age 106, mother of John McCain, approaches the casket during the ceremony honoring the late U.S. senator in the Rotunda of the U.S. Capitol in Washington, D.C. pic.twitter.com/Ui34zCunsW — Fox News (@FoxNews) August 31, 2018

وألقى كلمة وداع كل من زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، ورئيس مجلس النواب، بول رايان، و مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي.

Cindy McCain pays her respects to her husband Sen. John McCain's flag-draped casket in the U.S. Capitol. pic.twitter.com/1CiOYDTx5R — Fox News (@FoxNews) August 31, 2018

وستقام جنازة ماكين من مرتبة الشرف العسكري يوم الأحد القادم في أرض الأكاديمية العسكرية البحرية بمدينة أنابولس، ولاية ماريلاند، التي تخرج منها، وسيدفن هناك بجانب صديقه المفضل وزميله في الدراسة، تشارلز لارسون، وفقا لوصيته.

وحظى السيناتور عن ولاية أريزونا، جون ماكين، باحترام ونفوذ في الساحة السياسية الأمريكية، وكان يعد أحد أبرز صقور السياسة الخارجية للولايات المتحدة لمواقفه الراديكالية تجاه العديد من المسائل الدولية.

وكان ماكين بطل الحرب في عيون الكثير من الأمريكيين، بعد أن أمضى أكثر من 5 سنوات في الأسر خلال حرب فيتنام وأطلق سراحه.

Globallookpress

Globallookpress

Globallookpress

المصدر: وكالات









