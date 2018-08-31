 
مباشر
عاجل
الخارجية الروسية: اغتيال زاخارتشينكو عملية إرهابية يقف وراءها النظام في كييف

بومبيو: نعتبر العملية العسكرية المرتقبة في إدلب تصعيدا للأزمة السورية

أخبار العالم

بومبيو: نعتبر العملية العسكرية المرتقبة في إدلب تصعيدا للأزمة السورية
Reuters
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kq26

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن تعتبر العملية العسكرية المرتقبة ضد الإرهاب في محافظة إدلب التي تخطط لها الحكومة السورية تصعيدا للنزاع الخطير أصلا في البلاد.

إقرأ المزيد
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لافروف عقب لقائه الجبير: نستعد مع تركيا للقضاء على "الجرح المتقيح" في إدلب

وغرد بومبيو على حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة: "يدافع (وزير الخارجية الروسي) سيرغي لافروف عن الهجوم السوري - الروسي على إدلب.. وتعتبر الولايات المتحدة هذا (الحملة) تصعيدا للنزاع الخطير أصلا".

وأضاف بومبيو في تغريدة ثانية أن "3 ملايين من السوريين الذين قد اضطروا إلى مغادرة ديارهم وموجودين حاليا في إدلب، سيعانون من هذا العدوان.. إنه ليس جيدا، فالعالم يراقب الوضع".

إقرأ المزيد
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لافروف: سوريا ليست حجر شطرنج لخدمة أهداف جيوسياسية أحادية

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كيف تعبر عن آرائك بحرية.. وتحمي نفسك؟