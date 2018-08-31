ليبرمان: زعماء عرب غيّبوا القضية الفلسطينية عن لقاءاتنا في تل أبيب

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أنه التقى زعماء دول عربية لا تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل في تل أبيب، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية لم تكن مطروحة في هذه اللقاءات.

وقال ليبرمان، في حديث لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "أرى أين وقفنا أمام العالم العربي عندما دخلت إلى مكتب رئيس الحكومة عام 1996، وأين نقف اليوم.. لقد عبرنا معهم ثلاثة أرباع الطريق.. ونحن نتحدث معهم عن التهديدات الحقيقية: إيران، القاعدة، والحركات الإرهابية".

שר הביטחון אביגדור ליברמן מתחייב: "לא תהיה שום הסדרה עם חמאס בלי השבויים והנעדרים"https://t.co/upooyTvFbjpic.twitter.com/YnoBeV164F — ידיעות אחרונות (@YediotAhronot) ٣١ أغسطس ٢٠١٨

وأضاف: "هم يدركون ماذا يمكن أن يحصلوا عليه من إسرائيل: معلومات استخبارية، خبرة، تكنولوجيا وتعاون استراتيجي.. ولا أذكر أن هؤلاء الزعماء العرب طرحوا بمبادرتهم القضية الفلسطينية، ليس كبند أول أو ثان أو ثالث".

وتطرق ليبرمان إلى العلاقات غير المعلنة بين هذه الدول وإسرائيل، وقال: "السبب هو أنه ما زالت هناك فجوة عميقة بالنظر إلى إسرائيل بين مواقف القيادات والشارع" في تلك الدول.

يذكر أن مصر والأردن، الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان تقيمان علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في أعقاب توقيعهما على معاهدتي سلام معها.

المصدر: وكالات