إصابة 3 أشخاص بعملية طعن في أمستردام

أفادت الشرطة الهولندية، بإصابة 3 أشخاص جراء هجوم بسكين داخل محطة القطارات الرئيسية في العاصمة أمستردام.

وقالت الشرطة عبر حسابها في موقع "تويتر" اليوم، إنها أطلقت النار على مشتبه به وأصابته بجروح، إثر عملية طعن أسفرت عن جرح شخصين.

Bij steekincident op Amsterdam CS is door politie een verdachte neergeschoten. Onderzoek is gaande

Nadere berichtgeving volgt. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) ٣١ أغسطس ٢٠١٨

Amsterdam centraal shut off apparantly there was a stabbing and the police shot the suspect pic.twitter.com/xtYUuK9U0o — Rosie (@Emmablxckeray) ٣١ أغسطس ٢٠١٨

وأضافت، أنها قامت بإخلاء محطة القطارات وإغلاقها، فيما نقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

المصدر: وكالات