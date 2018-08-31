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إصابة 3 أشخاص بعملية طعن في أمستردام

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إصابة 3 أشخاص بعملية طعن في أمستردام
AFP Evert Elzinga / ANP
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أفادت الشرطة الهولندية، بإصابة 3 أشخاص جراء هجوم بسكين داخل محطة القطارات الرئيسية في العاصمة أمستردام.

وقالت الشرطة عبر حسابها في موقع "تويتر" اليوم، إنها أطلقت النار على مشتبه به وأصابته بجروح، إثر عملية طعن أسفرت عن جرح شخصين.

وأضافت، أنها قامت بإخلاء محطة القطارات وإغلاقها، فيما نقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

المصدر: وكالات

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