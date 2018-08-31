معارضة جنوب السودان توقع اتفاق السلام مع جوبا بالأحرف الأولى

وقعت الحركة الشعبية بزعامة ريك مشار، ومجموعة تحالف المعارضة في جنوب السودان مساء الخميس على اتفاق السلام مع جوبا بالأحرف الأولى قبل توقيعه الشهر المقبل رسميا في قمة إقليمية.

وقال المتحدث باسم الحركة الشعبية مناوا بيتر إن الحركة وقعت على الاتفاق بناء على وعود من الرئيس السوداني عمر البشير بطرح القضايا الخلافية على قمة "إيقاد" المزمعة في الخرطوم سبتمبر المقبل.

وأضاف: "هذا الاتفاق مبدئي وسيكون هناك اتفاق نهائي. سننتظر ونرى نتيجة قمة "إيقاد".

من جانبه، وصف وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد توقيع مجموعة مشار على الاتفاق بأنه يمثل "إنجازا كبيرا"، وأضاف أن التوقيع النهائي لاتفاق السلام سيتم في قمة "ايقاد".

وقال أحمد إن "موعد القمة سيعلن قريبا"، مؤكدا أن مفاوضات الخرطوم قد انتهت.

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وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الانتقال إلى تنفيذ بنود الاتفاق، والتأكيد على وقف إطلاق النار الشامل، وأضاف: "سينخرط الضامنون من السودان وأوغندا في عقد ورشة في الخرطوم يوم الجمعة، لتطوير الآليات المتفق عليها، وخاصة تجميع القوات، والفصل بينها (أي القوات الحكومية والمعارضة المسلحة)، والتدريب الموحد".

بدوره، ذكر وسيط "إيقاد" إسماعيل واس، أن "فريق عمل "إيقاد" والوساطة السودانية وكينيا سيشرعون خلال الاجتماع بالخرطوم يوم الجمعة، في إعداد الجداول الزمنية لتنفيذ الاتفاق.

واجتمع البشير ليلة الثلاثاء مع مشار وأبلغه بإحالة نقاط خلافية أثارتها حركته وتحالف المعارضة إلى قمة "إيقاد" بالخرطوم في سبتمبر القادم، بعد أن كان ممثل مجموعة مشار ومندوب التحالف انسحبا من مراسم التوقيع التي جرت في وقت سابق من الثلاثاء.

ومنذ أواخر يونيو الماضي استضافت الخرطوم مفاوضات بين فرقاء جنوب السودان، ونجحت في حملهم على توقيع اتفاق إطار، وتبني اتفاقي الترتيبات الأمنية وتقاسم السلطة.

المصدر: وسائل إعلام سودانيو + وكالات