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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تلتزم بالاتفاق النووي

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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تلتزم بالاتفاق النووي
Globallookpress Qian Yi
صورة من الأرشيف
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أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تلتزم بالقيود المفروضة على نشاطها النووي بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015.

وجاء في التقرير الذي تم نشره اليوم الخميس، أن الوكالة الدولية تمكنت من إجراء كل عمليات التفتيش الضرورية للتأكد من التزام إيران بالاتفاق النووي. وأشارت الوكالة إلى أن إيران كانت تتعاون معها بشكل فعال وفي الوقت المناسب، مما جعل من السهل تنفيذ الملحق الإضافي (للاتفاق) وعزز الثقة.

وأشارت الوكالة إلى أن وتائر إنتاج اليورانيوم المخصب في إيران لم تتغير.

من جانبه، ألمح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى أن مواصلة الالتزام بالصفقة النووية ليست "الخيار الوحيد" بالنسبة لإيران، مشيرا إلى أنه إذا كان الحفاظ على خطة الأعمال المشتركة الشاملة هدفا للأطراف الأخرى للاتفاق، فعليها الالتزام بتطبيع العلاقات التجارية مع إيران بدلا من طرح مطالب إضافية.

المصدر: RT + رويترز

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