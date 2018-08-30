الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تلتزم بالاتفاق النووي

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تلتزم بالقيود المفروضة على نشاطها النووي بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015.

وجاء في التقرير الذي تم نشره اليوم الخميس، أن الوكالة الدولية تمكنت من إجراء كل عمليات التفتيش الضرورية للتأكد من التزام إيران بالاتفاق النووي. وأشارت الوكالة إلى أن إيران كانت تتعاون معها بشكل فعال وفي الوقت المناسب، مما جعل من السهل تنفيذ الملحق الإضافي (للاتفاق) وعزز الثقة.

وأشارت الوكالة إلى أن وتائر إنتاج اليورانيوم المخصب في إيران لم تتغير.

If preserving JCPOA is the goal, then there is no escape from mustering the courage to comply with commitment to normalize Iran's economic relations instead of making extraneous demands. Being the party to still honor the deal in deeds & not just words is not Iran's only option. pic.twitter.com/x8t49TegUb — Javad Zarif (@JZarif) 30 августа 2018 г.

من جانبه، ألمح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى أن مواصلة الالتزام بالصفقة النووية ليست "الخيار الوحيد" بالنسبة لإيران، مشيرا إلى أنه إذا كان الحفاظ على خطة الأعمال المشتركة الشاملة هدفا للأطراف الأخرى للاتفاق، فعليها الالتزام بتطبيع العلاقات التجارية مع إيران بدلا من طرح مطالب إضافية.

المصدر: RT + رويترز