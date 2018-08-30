سجن غوانتانامو يستقبل ضيفين جديدين من خلية "البيتلز" الداعشية

ذكرت شبكة NBC News الأمريكية أن البيت الأبيض يعتزم نقل عدد من أبرز عناصر تنظيم "داعش" الذي تم أسرهم بشمال سوريا إلى سجن غوانتانامو في كوبا.

وبحسب NBC News، التي نقلت معلوماتها عن مصادر دبلوماسية أمريكية وأوروبية، سيكون بين نزلاء غوانتانامو الجدد عنصران من "داعش"، وهما المواطنان البريطانيان ألكسندا كوتي والشافعي الشيخ.

وتتهمهما السلطات الأمريكية بالانتماء إلى خلية داعشية مكونة من 4 أشخاص أطلق عليها اسم "البيتلز" بسبب لكنتهم البريطانية، خطفت وعذبت وقتلت رهائن غربيين وأمريكيين في سوريا.

AP

ونقلت الشبكة عن مصادرها قولها إن المئات من الدواعش المحتجزين يمكن نقلهم إلى سجون عراقية، وذلك بعد أن رفضت غالبية دولهم الأصل طلب واشنطن بقبولهم.

وقالت المصادر إن هؤلاء الأشخاص من مجموعة تضم حوالي 600 محتجز موجودين حاليا في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية".

المصدر: nbcnews.com