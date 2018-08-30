اتفاق سلام في إفريقيا الوسطى بمبادرة روسية وبدعم من البشير

وقعت جماعات سياسية عسكرية في أفريقيا الوسطى على اتفاق سلام في العاصمة السودانية الخرطوم، بمبادرة من روسيا وبرعاية الرئيس السوداني عمر حسن البشير.

وتمكنت الأطراف الموقعة على الاتفاق من وضع المبادئ الأساسية لضمان الأمن والسلام في جمهورية إفريقيا الوسطى، إذ شمل الاتفاق بنودا أهمها وضع حد للجريمة، والعمل على مشاريع تخدم التنمية الاقتصادية، وكذلك جذب الاستثمارات إلى الجمهورية الإفريقية وفقا للضوابط المعمول بها.

وجاء الاجتماع بمبادرة تقدمت بها روسيا وبرعاية من الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وقال المبعوث الخاص للخارجية الروسية ورئيس الوفد الروسي قسطنطين شوفالوف: "التوقيع على وثائق السلام وبداية عملية التفاوض خطوة ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة والمستقرة لجمهورية إفريقيا الوسطى".

ونشبت الحرب الأهلية في جمهورية إفريقيا الوسطى عام 1992، إذ أدت المواجهات بين الفصائل المسلحة إلى ازدياد معدل الجريمة والعنف وخلفت أعدادا هائلة من المصابين.

المصدر: RT