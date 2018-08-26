كوريا الشمالية ترحل يابانيا محتجزا

قالت كوريا الشمالية يوم الأحد إنها رحلت سائحا يابانيا كانت احتجزته خلال رحلته إليها.

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وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن بيونغ يانغ رحلت تومويوكي سوغيموتو لأسباب إنسانية بعد اعتقاله للاشتباه بانتهاكه قوانين البلاد، ولم تذكر الوكالة تحديدا الفعل الذي اتهم سوغيموتو بارتكابه.

وفي أوائل شهر أغسطس ذكرت وسائل إعلام يابانية أن رجلا يابانيا اعتُقل في كوريا الشمالية، وأن مسؤولي الحكومة يسعون لجمع معلومات عن سلامته.

هذا وتطالب طوكيو كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية وبرامجها الصاروخية، كما تسعى اليابان أيضا لاستعادة مخطوفين منذ السبعينات والثمانينات.

وقد أكدت اليابان أنها لن تقدم أي معونات اقتصادية إلى بيونغ يانغ قبل حل هذه المشكلة، وتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

المصدر: رويترز