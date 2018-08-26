ميركل ترفض إعادة العمل بالتجنيد الإجباري

رفضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل يوم الأحد إعادة تطبيق نظام التجنيد الإجباري في بلادها.

وفي مقابلتها الصيفية مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (إيه آر دي)، قالت ميركل: "لا أرغب في إعادة تطبيق التجنيد الإجباري مرة ثانية".

وأوضحت ميركل أن مفتشي أفرع أسلحة الجيش (رؤساء الأركان) أكدوا لها خلال لقاء عُقِدَ مؤخرا أن التكليفات الموجهة إلى الجنود تغيرت عما كانت عليه في السابق.

وفيما يتعلق بمقترح انجريت كرامب كارنباور الأمينة العامة لحزبها "المسيحي الديمقراطي" بشأن إجراء نقاش حول إعادة نظام التجنيد الإجباري للجميع، أكدت المستشارة الألمانية أنها ترغب في النقاش داخل الحزب حول كيفية تطبيق نظام خدمة اجتماعية لا يقوم بدور سد العجز لتعويض النقص في أطقم الرعاية.

وفي السياق، أعربت ميركل عن تأييدها لمقترح وزير الاقتصاد بيتر التماير الذي يهدف إلى توفير سند قانوني لتطبيق مثل هذه الخدمة لمدة عام بشكل تطوعي.

وأفادت ميركل بأنه إذا رغب الشباب في هذا الأمر، فعلى الدولة أن توفر لهم هذه الإمكانية.

المصدر: د ب أ