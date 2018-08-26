تعيين وزيرة خارجية جديدة لأستراليا

أفاد التلفزيون الأسترالي بتعيين وزيرة الدفاع ، ماريس بين، في منصب وزيرة خارجية البلاد، وتعيين، كريستوفر باين، بمنصب وزير الدفاع بدلا منها.

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب استقالتها من حكومة رئيس الوزراء الجديد سكوت موريسون، بعد يومين من معركة شرسة على قيادة الحزب الحاكم أدت إلى إسقاط رئيس الوزراء مالكولم ترنبول.

وأعلنت بيشوب أنها ستعود للصفوف الخلفية، ولم تقرر بعد ما إذا كانت ستخوض الانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها في مايو عام 2019. ويمكن أن تكون لهذا القرار تداعيات خطيرة على حكومة موريسون التي لها أغلبية في البرلمان بفارق مقعد واحد فقط.

وحقق موريسون فوزا مفاجئا في التصويت الذي أجراه حزب الأحرار الحاكم، الجمعة الماضية، ليحل محل ترنبول بعد معركة سياسية في كانبيرا استمرت أسبوعا وتمخضت عن ظهور سادس رئيس وزراء لأستراليا خلال أقل من 10 سنوات.

المصدر: نوفوستي + رويترز