// 26.06.2018 по тикету 15478
مقتل 18 شخصا على الأقل جراء حريق بفندق في الصين
Reuters Bobby Yip
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لقي 18 شخصا على الأقل مصرعهم جراء حريق اشتعل في فندق بمدينة هاربين شمال شرقي الصين.
وأفادت وكالة شينخوا الصينية بأن الحريق وقع صباح اليوم السبت في أحد فنادق المدينة المعروفة بينابيعها الحرارية.
وأضافت أن ألسلطات قد أكدت مصرع 18 شخصا، فيما لا تزال أعمال الإنقاذ في مكان الحادث مستمرة.
ولم يعرف بعد سبب نشوب الحريق.
المصدر: نوفوستي
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