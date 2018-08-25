مقتل 18 شخصا على الأقل جراء حريق بفندق في الصين

لقي 18 شخصا على الأقل مصرعهم جراء حريق اشتعل في فندق بمدينة هاربين شمال شرقي الصين.

وأفادت وكالة شينخوا الصينية بأن الحريق وقع صباح اليوم السبت في أحد فنادق المدينة المعروفة بينابيعها الحرارية.

وأضافت أن ألسلطات قد أكدت مصرع 18 شخصا، فيما لا تزال أعمال الإنقاذ في مكان الحادث مستمرة.

ولم يعرف بعد سبب نشوب الحريق.

المصدر: نوفوستي