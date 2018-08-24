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بالفيديو.. جندي إسرائيلي يرفض الخدمة على حدود غزة خوفا من الموت

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بالفيديو.. جندي إسرائيلي يرفض الخدمة على حدود غزة خوفا من الموت
Reuters / Baz Ratner
قطاع غزة
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أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي جنديا إسرائيليا وهو يرفض أوامر الضابط بالذهاب للخدمة العسكرية على حدود غزة خوفا من الموت.

وأوضح الفيديو أحد ضباط الجيش الإسرائيلي وهو يجبر جنديا على الركوب في السيارة للذهاب إلى الخدمة العسكرية على حدود غزة، إلا أن الجندي كان خائفا وانبطح أرضا ورفض الانصياع لأوامر الضابط.

كما وثق الفيديو الذي لم يعرف تاريخ تصويره، اللحظة التي مرغ فيها الضابط أنف الجندي بالتراب لرفضه الصعود.

المصدر: تويتر

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