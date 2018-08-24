واشنطن تفرض عقوبات على 3 شخصيات مرتبطة بـ"داعش"

أعلنت الخزانة الأمريكية اليوم عن فرضها عقوبات على ثلاث شخصيات من جنوب شرق آسيا لصلتها بتنظيم "داعش".

وتطال الإجراءات العقابية كلا من الإندونيسي محمد كريم يوسف فائز، والفلبيني محمد رضا لاهمان كرام، والماليزي محمد رفيع أودين، وذلك بعد يوم من فرض الأمم المتحدة عقوبات عليهم أيضا.

ويقضي قرار الخزانة بتجميد أصول هؤلاء وحرمانهم من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.

وأوضحت الوزارة أن الأشخاص المستهدفين بعقوباتها ظهروا في أحد الفيديوهات الدعائية التي تسجل عمليات قطع رأس رهائن محتجزين لدى التنظيم، مؤكدة أن اثنين منهم سبق أن انضما إلى مسلحي "داعش" في سوريا، وكان الثالث، فائز، مسجونا في الفلبين لمدة تسعة أعوام بتهمة حيازة الأسلحة بصورة غير مشروعة.

المصدر: رويترز