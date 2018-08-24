المحكمة الدستورية في زيمبابوي تؤكد فوز منانغاغوا في انتخابات الرئاسة

أكدت المحكمة الدستورية في زيمبابوي فوز إيمرسون منانغاغوا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ورفضت طعن المعارضة على نتائج الانتخابات.

وأصدرت المحكمة المكونة من 9 أعضاء بالإجماع قرارا يقول إن زعيم المعارضة نيلسون تشاميسا لم يتمكن من إثبات صحة إدعاءاته بتزوير نتائج الانتخابات.

وفي أعقاب صدور قرار المحكمة، دعا رئيس زيمبابوي المنتخب منانغاغوا إلى "السلام والوحدة" في البلاد.

من جهتها، أكدت "الحركة في سبيل التغيير الديمقراطي" المعارضة أن هناك "خيارات سياسية" أمامها، وهي ستتخذ خطوات معينة في إطار القانون، دون أن توضح ما هي الخطوات.

ومن المقرر أن يؤدي منانغاغوا اليمين الدستورية رئيسا لزيمبابوي يوم الأحد 26 أغسطس الجاري.

وكان زعيم "الحركة في سبيل التغيير الديمقراطي" نيلسون تشاميسا قد قدم طعنا بنتائج الانتخابات الرئاسية بعد إعلان فوز الرئيس إيمرسون منانغاغوا بحصوله على 50.8 بالمئة من الأصوات، مقابل الـ 44.3 بالمئة لصالح تشاميسا. كما فاز الحزب الحاكم "الاتحاد الوطني الإفريقي – الجبهة الوطنية" التابع لمنانغاغوا بأكثر من ثلثي المقاعد في البرلمان.

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وشهدت عاصمة زيمبابوي هراري احتجاجات للمعارضة بعد إعلان نتائج الانتخابات. وأسفرت الاشتباكات بين القوات الأمنية والمحتجين عن سقوط قتلى وجرحى.

وهذه الانتخابات التي جرت في أواخر يوليو الماضي هي الأولى منذ تنحي الرئيس السابق روبرت موغابي في نوفمبر الماضي، بعد أن حكم البلاد منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1980.

المصدر: رويترز