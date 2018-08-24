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حريق هائل يهدد مئات المنازل قرب برلين

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حريق هائل يهدد مئات المنازل قرب برلين
Reuters
حريق غابات في ألمانيا 24 أغسطس 2018
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أجلت السلطات الألمانية، نحو 600 شخص من 3 قرى في مقاطعة براندنبورغ جنوب غرب العاصمة برلين اليوم، الجمعة، إثر اندلاع حريق بالغابات امتد على نحو 400 هكتار.

وأعلنت الشرطة، أن خططها لإخماد الحرائق أصبح تنفيذها معقدا، مشيرة إلى أن السلطات كانت تحاول إخماد الحريق بواسطة مروحيات الإطفاء، إلا أن الأدخنة الناجمة عن إطفاء الحريق، أثارت ذعر المواطنين.

كما زاد من صعوبة عمليات الإطفاء، وجود ذخائر من الحرب العالمية الثانية في الغابات.

يذكر أن ألمانيا تشهد طقسا حارا هذا الصيف دون هطول أمطار، كما أن الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، أديا إلى جعل مناطق ريفية في أوروبا عرضة بشكل خاص لخطر اندلاع حرائق.

المصدر: وكالات

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