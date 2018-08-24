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حريق ضخم بمصنع "تسلا" في كاليفورنيا الأمريكية

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حريق ضخم بمصنع
Reuters Jason Lee
تيسلا- أرشيف
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أعلن مالك شركة "تيسلا موتورز" لصناعة السيارات الكهربائية إيلون ماسك، عن اندلاع حريق ضخم في أحد مصانع الشركة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال ماسك في تغريدة على حسابة في موقع "تويتر": "أنا كنت هناك. النيران شبت في المصنع الخاص بإعادة تدوير الورق المقوى".

وأكد ماسك عدم وقوع أي إصابات، وعبر عن شكره لرجال الإطفاء لجهودهم في إخماد الحريق، وقال: "شكرا لفرق الإطفاء على تجاوبها السريع".

المصدر: lenta.ru

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