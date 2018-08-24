شويغو وأكار يناقشان في موسكو الاستقرار في سوريا والتعاون العسكري التقني

ناقش وزيرا الدفاع الروسي سيرغي شويغو والتركي خلوصي أكار، اليوم الجمعة، في موسكو استقرار الوضع في سوريا بالإضافة إلى مسائل التعاون العسكري التقني بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين: "أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم لقاء مع نظيره التركي خلوصي أكار ومدير المخابرات الوطنية التركية حقان فيدان اللذين وصلا إلى موسكو بزيارة عمل".

وأشارت الوزارة إلى أن الوزيرين الروسي والتركي واصلا الحوار التفصيلي حول الوضع في سوريا الذي بدآه في لقائهما الثنائي في موسكو منذ أسبوع والذي سلم خلاله الجانب الروسي لتركيا اقتراحاته حول تسوية الوضع بشمال غرب سوريا.

كما تمت في اللقاء مناقشة المواضيع الحيوية لضمان الأمن الإقليمي ومواصلة تطوير التعاون العسكري التقني بين روسيا وتركيا.

وجرى اللقاء السابق للوزيرين في الـ17 من أغسطس الجاري. وناقشا فيه مسائل تسوية الوضع الإنساني في سوريا بأسرع وقت ممكن، بما في ذلك عودة اللاجئين، بالإضافة إلى مسائل التعاون الثنائي بين وزارتي الدفاع الروسية والتركية.

المصدر: نوفوستي